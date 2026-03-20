Sexueller Übergriff auf Schultoilette: Polizei sucht nach jungem Mann mit dunklen Haaren

Nach einem mutmaßlichen sexuellen Übergriff auf ein Kind an einer Grundschule in Herzogenrath bei Aachen hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen.

Von Dayan Djajadisastra

Herzogenrath - Nach einem mutmaßlichen sexuellen Übergriff auf ein Kind an einer Grundschule in Herzogenrath bei Aachen hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen.

Der Unbekannte soll das Kind auf einer vom Schulhof zugänglichen Toilette angegangen sein. (Symbolbild)
Der Unbekannte soll das Kind auf einer vom Schulhof zugänglichen Toilette angegangen sein. (Symbolbild)  © Jan Woitas/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein bislang unbekannter Mann am Mittwoch gegen 10.45 Uhr ein Kind in einer vom Schulhof zugänglichen Toilette im Stadtteil Kohlscheid angegangen sein, wie die Ermittler mitteilten.

Der Tatverdächtige wird als junger Mann oder Jugendlicher mit kurzen dunklen Haaren und rechteckiger Brille beschrieben. Er soll eine blaue Jeans sowie einen blauen Kapuzenpullover mit Streifenmuster getragen haben.

Weitere Details zum Tathergang wurden aus Gründen des Opferschutzes nicht veröffentlicht. Die Polizei hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet und sucht nun nach Zeugen.

Titelfoto: Jan Woitas/dpa

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