Sexueller Übergriff auf Schultoilette: Polizei sucht nach jungem Mann mit dunklen Haaren
Von Dayan Djajadisastra
Herzogenrath - Nach einem mutmaßlichen sexuellen Übergriff auf ein Kind an einer Grundschule in Herzogenrath bei Aachen hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen.
Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein bislang unbekannter Mann am Mittwoch gegen 10.45 Uhr ein Kind in einer vom Schulhof zugänglichen Toilette im Stadtteil Kohlscheid angegangen sein, wie die Ermittler mitteilten.
Der Tatverdächtige wird als junger Mann oder Jugendlicher mit kurzen dunklen Haaren und rechteckiger Brille beschrieben. Er soll eine blaue Jeans sowie einen blauen Kapuzenpullover mit Streifenmuster getragen haben.
Weitere Details zum Tathergang wurden aus Gründen des Opferschutzes nicht veröffentlicht. Die Polizei hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet und sucht nun nach Zeugen.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa