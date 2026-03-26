Teenager am helllichten Tag überfallen: Polizei fahndet nach brutalem Täter

Grimma - Ein 16-Jähriger wurde am Mittwochnachmittag in Grimma (Landkreis Leipzig ) zum Opfer eines brutalen Überfalls.

Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Mann. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Wie Polizeisprecherin Melanie Roeber mitteilte, wurde der Teenager gegen 14 Uhr am Grimmaer Busbahnhof von einem fremden Mann angesprochen und an der Jacke abgetastet.

Nachdem der 16-Jährige die Flucht ergriffen hatte, wurde er im Bereich der Schulstraße von dem Unbekannten eingeholt und zu Boden geworfen und mehrfach geschlagen. Dabei wurde seine Brille zerstört.

Dem Angreifer gelang es noch, die Geldbörse aus der Jacke zu stehlen, bevor eine Zeugin einschreiten konnte.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: