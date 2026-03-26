Teenager am helllichten Tag überfallen: Polizei fahndet nach brutalem Täter
Grimma - Ein 16-Jähriger wurde am Mittwochnachmittag in Grimma (Landkreis Leipzig) zum Opfer eines brutalen Überfalls.
Wie Polizeisprecherin Melanie Roeber mitteilte, wurde der Teenager gegen 14 Uhr am Grimmaer Busbahnhof von einem fremden Mann angesprochen und an der Jacke abgetastet.
Nachdem der 16-Jährige die Flucht ergriffen hatte, wurde er im Bereich der Schulstraße von dem Unbekannten eingeholt und zu Boden geworfen und mehrfach geschlagen. Dabei wurde seine Brille zerstört.
Dem Angreifer gelang es noch, die Geldbörse aus der Jacke zu stehlen, bevor eine Zeugin einschreiten konnte.
Der Täter wurde wie folgt beschrieben:
Anfang 30
Sprach eine andere Sprache als Deutsch
mollige Statur
kurzer, schwarzer Vollbart
Bekleidung: rote Jacke, Skinny Jeans
Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise zur Zeugin oder dem unbekannten Täter geben? Falls Ihr etwas wisst, sollt Ihr Euch bei der Kriminalaußenstelle Grimma unter der Nummer 0343770890 oder bei der Kriminalpolizei Leipzig unter der Nummer 034196646666 melden.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa