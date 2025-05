02.05.2025 13:55 Diebe beklauen Mann und flüchten mit seinem Fahrrad - wer hat sie gesehen?

Am Mulderadweg in Trebsen/Mulde wurde am gestrigen Donnerstag ein 44-Jähriger bestohlen.

Von Emily Mittmann

Trebsen/Mulde - Am Mulderadweg in Trebsen/Mulde wurde am gestrigen Donnerstag ein 44-Jähriger bestohlen. Gegen Mittag wurde der Mann von den Unbekannten angesprochen und schließlich bestohlen. (Symbolbild) © 123RF/palinchak Der Mann hatte um die Mittagszeit, etwa gegen 13 Uhr, auf einer Bank am Mulderadweg bei Trebsen/Mulde gesessen, als er von drei Unbekannten angesprochen wurde. Wie die Polizei Leipzig mitteilte, bedrohten sie den 44-Jährigen mit einem Messer und verlangten sein Geld. Aus Angst habe er der Forderung Folge geleistet. Die Täter schnappten sich sein Fahrrad und flüchteten den Radweg entlang in Richtung Grimma. Zeugenaufruf Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr sorgt für Notbremsung: Wer hat die Täter gesehen? Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen. Um den Fall aufklären zu können, bittet sie um die Unterstützung der Öffentlichkeit. Zeugen gesucht! Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Die Täter könnten wie folgt beschrieben werden: 1. Person: circa 1,65 bis 1,70 Meter groß



zwischen 25 und 30 Jahre alt

schwarze, lockige Haare, an den Seiten rasiert

sprach gebrochen Deutsch

Bekleidung: weißes T-Shirt, blaue, kurze Adidas-Sporthose, Silberkette um den Hals 2. Person: circa 1,60 bis 1,65 Meter groß



zwischen 20 und 25 Jahre alt

Haare wie Person 1

auffälliges Tattoo rechts am Hals in arabisch aussehender Schrift, circa 12-15 Zentimeter groß

Bekleidung; komplett schwarz (Hose, Schuhe, T-Shirt) 3. Person: circa 1,70 bis 1,75 Meter groß



zwischen 28 und 32 Jahre alt

Haare und Bekleidung wie die anderen Bei dem gestohlenen Fahrrad handele es sich um ein 26 Zoll großes, hellblaues Damenrad von Diamant mit weißen Seitenrändern an den Reifen. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 03437/70890 bei der Kriminalaußenstelle in Grimma zu melden.

