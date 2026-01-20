Fußgängerin stößt mit Müllauto zusammen: Zeugen nach Unfall in Dresdner Neustadt gesucht
Dresden - Nach einem Unfall am Freitag in der Dresdner Inneren Neustadt, bei dem eine Frau (66) leicht verletzt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen.
Gegen 16.30 Uhr war die Passantin zu Fuß auf Höhe "Neustädter Markt" am Brunnen West unterwegs gewesen.
Plötzlich stieß ein Müllwagen mit ihr zusammen. Augenscheinlich wurde sie dabei nicht verletzt.
Eine unbekannte Fußgängerin half der 66-Jährigen in ein nahe gelegenes Hotel.
Dort ging es der Frau zunehmend schlechter und sie klagte über Schmerzen.
Daraufhin alarmierte sie die Polizei.
Polizei sucht Zeugen
Die Ermittler suchen nun nach Hinweisen zum Unfall und suchen die Passantin, die dem Unfallopfer half.
Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0351/483 22 33 bei der Dresdner Polizeidirektion zu melden.
Titelfoto: Thomas Türpe