30.06.2023 16:41 Unterfranken: Schwer verletzter Mann stellt Polizei vor viele Rätsel

In der Gemeinde Erlabrunn bei Würzburg wurde am Donnerstag ein schwer verletzter Mann aufgefunden, dessen Identität der Polizei in Unterfranken Rätsel aufgibt.

Von Florian Gürtler

Würzburg/Erlabrunn - Ein schwer verletzter Mann, der auf einem Gehweg in der unterfränkischen Gemeinde Erlabrunn aufgefunden wurde, gibt der Polizei Rätsel auf - die Beamten suchen dringend Zeugen! Ein bislang nicht identifizierter Schwerverletzter, der in der unterfränkischen Gemeinde Erlabrunn bei Würzburg aufgefunden wurde, gibt der Polizei Rätsel auf. (Symbolbild) © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa (2) Der Unbekannte wurde am gestrigen Donnerstagmorgen von Passanten entdeckt, die umgehend über den Notruf Hilfe herbeiholten, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am heutigen Freitag mitteilte. Rasch waren Einsatzkräfte des Rettungsdienstes vor Ort und übernahmen den Schwerverletzten, der nach einer Erstversorgung von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde. Was der Polizei Kopfzerbrechen bereitet, ist der Umstand, dass die Identität des nach wie vor nicht ansprechbaren Mannes bislang völlig unklar ist. Zeugenaufruf Fremder Mann entblößt sich auf Kinderspielplatz - Zeugenhinweis hilft Polizei! "Auch ein Abgleich mit aktuellen Vermissten-Fällen verlief bislang ergebnislos", fügte eine Sprecherin hinzu und ergänzte: "Die Polizeiinspektion Würzburg-Land hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Identität des Mannes." Unbekannter Schwerverletzter in Erlabrunn: Wer kann den Mann identifizieren? "Die Polizeiinspektion Würzburg-Land hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung", sagte eine Sprecherin. (Symbolbild) © Montage: Henning Kaiser/dpa, Andreas Arnold/dpa Der Unbekannte wurde am Donnerstag gegen 5.45 Uhr auf dem Gehweg am Mainufer in Erlabrunn aufgefunden. Zu ihm liegt diese Beschreibung vor:

circa 75 Jahre alt

etwa 1,70 Meter groß und 90 Kilogramm schwer

lockiges, grau-weiß meliertes Haar mit Geheimratsecken

Haarlänge beträgt circa fünf Zentimeter

runde Gesichtsform. Zeugenaufruf Auf Basketballplatz in Paunsdorf: 14-Jährige von Teenager-Gruppe ausgeraubt Wie weiter mitgeteilt wurde, trug der Unbekannte bei seiner Auffindung einen sogenannten "medizinischen Port", also einen dauerhaften Zugang zu einer seiner Venen für die Injektion von Medikamenten. Ferner weist der Mann eine Brandnarbe am linken Unterarm auf. Bei der Auffindung in Erlabrunn im Landkreis Würzburg war der rätselhafte Fremde mit beigen Schuhe der Marke "Geox" (Größe 45), dunkelblau gefärbten Shorts und einem grün-gelben Hemd mit kurzen Ärmeln bekleidet. Er hatte zudem eine Taschenlampe bei sich, jedoch keine Ausweisdokumente. Hinweise zur Identität des Unbekannten nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter der Telefonnummer 09314571630 entgegen.

Titelfoto: Montage: Henning Kaiser/dpa, Andreas Arnold/dpa