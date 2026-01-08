Mit 80 km/h über Fußgängerweg! Jetzt sucht die Polizei Zeugen der Wahnsinnsfahrt

Nossen - Kurz vor Weihnachten ereignete sich in der Innenstadt von Nossen eine waghalsige Verfolgungsjagd. Ein Jugendlicher (16) flüchtete mit seinem Moped vor den Gesetzeshütern. Nun werden Zeugen gesucht.

Trotz wiederholter Aufforderung der Beamten anzuhalten, fuhr der Jugendliche weiter mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Innenstadt (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Wie die Polizei mitteilte, kam es am 20. Dezember des vergangenen Jahres gegen 16 Uhr zu der Wahnsinnsfahrt eines 16-Jährigen.

Zuvor wollte eine Streife den Mopedfahrer auf der Straße Markt kontrollieren, nachdem die Beamten bemerkt hatten, dass am Zweirad des Jugendlichen sowohl Blinker als auch Rückspiegel fehlten.

Doch anstatt dem Haltebefehl der Polizisten Folge zu leisten, beschleunigte der Teenager seine Simson S 51 und raste trotz roter Ampel über die Freiberger Straße, Friedrich-List-Straße, Waldheimer Straße und Lindenstraße bis hin zur Hospitalstraße, wo die Ordnungshüter den Flüchtigen schließlich dingfest machen konnten.

Beim Versuch, seine Verfolger abzuschütteln, nutzte der 16-jährige Deutsche zudem den Fußweg, über den er mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde bretterte.