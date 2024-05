Was steckt dahinter? Im Rhein versenkter Transporter stellt Polizei vor Rätsel

Bürstadt/Worms - Ein im Rhein versenkter Kleintransporter sorgt zurzeit bei der Polizei sowohl im hessischen Bürstadt als auch auf der anderen Seite des Rheins in Worms ( Rheinland-Pfalz ) für großes Rätselraten.

Mithilfe der Wasserschutzpolizei konnte der Transporter schließlich aus dem Rhein geborgen werden. (Symbolbild) © Bernd Thissen/dpa

Darum hofft man nun bei den Ermittlern auf Hinweise aus der Bevölkerung; aber der Reihe nach.

Am frühen Morgen des gestrigen Sonntags hatte laut Polizei ein Angler in der Nähe des Restaurants "Rheinperle" in Worms den weißen Transporter entdeckt, der teilweise im Rhein versunken war.

Der besorgte Mann schaute sich das Fahrzeug dann genauer an und bemerkte, dass sich glücklicherweise keine Personen mehr in dem Wagen befanden.

Der Angler alarmierte daraufhin die Polizei. Da der Transporter mit der Front in mehreren kleinen Bäumen festhing, konnte er nicht wegtreiben und somit eine Gefahr für den Schiffsverkehr darstellen.

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Wasserschutzpolizei und Abschleppdienst konnten das Fahrzeug schließlich bergen. Schnell stellte sich heraus, dass sowohl Motor als auch Getriebe ausbaut waren. Da der Tank zum Glück leer war, konnte es auch nicht zu einer Verunreinigung des Wassers kommen.