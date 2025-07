Baustellen-Alarm in Köln: Hier wird’s in den Sommerferien eng

Köln - Während der Ferienzeit sollten Autofahrer in Köln sich gleich auf mehre Baustellen einstellen. Dazu zählt eine der wichtigsten Brücken der Domstadt.

So auch an der Mülheimer Brücke - eine der wichtigsten Rheinquerungen für Pendler.

Wie die Metropole am Freitag mitteilt, wird es im Juli und August an einigen Straßen innerhalb des Stadtgebietes eng.

Durch die Sommerferienzeit in Kombination mit den Baustellen ist mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen in Köln zu rechnen. (Symbolbild) © Markus Scholz/dpa

Auch in Ehrenfeld wird gewerkelt: Hier müssen Schäden an der Fahrbahndecke behoben werden.

Zwischen dem 21. und 25. Juli (jeweils von 9 bis 15 Uhr) sind auf dem Zubringer zur A57 stadtauswärts die rechte und mittlere Spur dicht.

Der Verkehr wird über die linke Spur geleitet. Hier ist allerdings mit Verzögerungen zu rechnen, da die Arbeiten mitten am Tag stattfinden und auch direkt in die Sommerferien fallen.

Und dann gibt es noch eine kleine Baustelle mitten in der City: Am Neumarkt wird am 29. und 30. Juli (jeweils von 9 bis 15 Uhr) die linke Spur Richtung "Im Laach" saniert.

Auch hier kann es zu Staus kommen. Der Verkehr wird aber vorbeigeführt.