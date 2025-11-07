Vier Wochen Baustelle: Start für neue Fahrradstraße in Mülheim

In Köln-Mülheim startet ab Montag (10. November) die nächste Baustelle: Die Düsseldorfer Straße wird auf einem Kilometer zur Fahrradstraße umgebaut.

Von Alina Eultgem

Köln - In Köln-Mülheim startet ab Montag (10. November) die nächste Baustelle: Die Düsseldorfer Straße wird auf einem Kilometer zur Fahrradstraße umgebaut. Für Autofahrer heißt das: Umleitungen, Einbahnstraßen und ein bisschen Geduld.

Die neue Fahrradstraße in Köln-Mülheim soll ein wichtiger Baustein für die Radpendlerroute zwischen Leverkusen und dem Kölner Zentrum werden. (Symbolbild)  © Fabian Sommer/dpa

Die Strecke zwischen Mülheimer Freiheit und Heinrich-Gilsbach-Straße ist Teil der Radpendlerroute 1, die von Leverkusen über die Stadtteile Flittard, Stammheim und Deutz bis ins Kölner Zentrum führt.

Wie die Stadt mitteilt, sollen die Arbeiten etwa vier Wochen dauern und mit einer geänderten Verkehrslage einhergehen.

Die neuen Fahrbahn-Markierungen werden in drei Abschnitten gemacht, für jeden Abschnitt gibt es eine Einbahnstraße Richtung Norden.

Wer in die Gegenrichtung will, wird entsprechend umgeleitet.

Besonders cool: Zum ersten Mal bekommt die Route eine grüne Begleitlinie. Die soll künftig als Wegweiser für Radpendlerinnen durch Köln und die Nachbarorte dienen.

Anwohnerinnen wurden bereits über die Bauarbeiten informiert.

