Vier Wochen Baustelle: Start für neue Fahrradstraße in Mülheim
Köln - In Köln-Mülheim startet ab Montag (10. November) die nächste Baustelle: Die Düsseldorfer Straße wird auf einem Kilometer zur Fahrradstraße umgebaut. Für Autofahrer heißt das: Umleitungen, Einbahnstraßen und ein bisschen Geduld.
Die Strecke zwischen Mülheimer Freiheit und Heinrich-Gilsbach-Straße ist Teil der Radpendlerroute 1, die von Leverkusen über die Stadtteile Flittard, Stammheim und Deutz bis ins Kölner Zentrum führt.
Wie die Stadt mitteilt, sollen die Arbeiten etwa vier Wochen dauern und mit einer geänderten Verkehrslage einhergehen.
Die neuen Fahrbahn-Markierungen werden in drei Abschnitten gemacht, für jeden Abschnitt gibt es eine Einbahnstraße Richtung Norden.
Wer in die Gegenrichtung will, wird entsprechend umgeleitet.
Besonders cool: Zum ersten Mal bekommt die Route eine grüne Begleitlinie. Die soll künftig als Wegweiser für Radpendlerinnen durch Köln und die Nachbarorte dienen.
Anwohnerinnen wurden bereits über die Bauarbeiten informiert.
Titelfoto: Fabian Sommer/dpa