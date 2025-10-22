Einschränkungen in Köln-Lindenthal: Arbeiten am Strom-, Gas- und Trinkwassernetz

Köln - Autofahrer in Köln -Lindenthal müssen sich in den nächsten Wochen auf Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen.

Bis voraussichtlich zum 14. November dauern die Arbeiten auf der Pfarriusstraße am Stadtwaldgürtel in Köln-Lindenthal an. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wegen notwendigen Arbeiten am Strom-, Gas- und Trinkwassernetz muss die Pfarriusstraße an der Kreuzung zum Stadtwaldgürtel vom kommenden Montag (27. Oktober) bis voraussichtlich zum 14. November in beiden Richtungen gesperrt werden.

Das hat die für die Arbeiten zuständige RheinNetz GmbH am Dienstag mitgeteilt.

Um die Einschränkungen dabei so gering wie möglich zu halten, werde eine Umleitung über die Fürst-Pückler-Straße und die Wüllnerstraße eingerichtet, betont das Unternehmen.

Darüber hinaus werde auch eine Fahrspur des Stadtwaldgürtels gesperrt, während der Verkehr über die verbliebene Spur an der Baustelle vorbeigeführt werden soll.