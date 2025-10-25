Verkehrschaos in Köln droht: Wichtige Verkehrsachsen für Arbeiten gesperrt

Köln - Baustellen -Hauptstadt Köln ? Insbesondere in der Altstadt kommt es für Anwohnerinnen und Anwohner in den kommenden Tagen richtig dicke.

Die Fahrbahn am Heumarkt weist über ihre gesamte Breite erhebliche Schäden auf und muss dringend erneuert werden. © Stadt Köln

Wie die Stadt am Freitag mitgeteilt hat, muss die Straße am Heumarkt auf Höhe des Maritim-Hotels in Richtung Rheinufer im Rahmen einer Sofortmaßnahme ab Montag (27. Oktober) bis voraussichtlich Donnerstag (30. Oktober) über die komplette Breite repariert werden.

Dafür wird der Autoverkehr jeweils in der verkehrsberuhigteren Zeit zwischen 9 und 15 Uhr auf nur eine Fahrspur verengt. Der Fußverkehr wird örtlich umgeleitet.

Noch dicker kommt es von Montag bis Dienstag (28. Oktober) am Chlodwigplatz auf Höhe der Bäckerei Merzenich in Fahrtrichtung "Im Ferkulum/Severinswall". Hier muss die Straße im Zuge von Reparaturarbeiten sogar komplett gesperrt werden.

Für Autos und Busverkehr wird eine Umleitung eingerichtet. Der Fuß- und Radverkehr kann die Baustelle passieren. Nach Ende der Arbeiten am Dienstagabend werden die Sperrungen wieder aufgehoben.