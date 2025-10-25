Verkehrschaos in Köln droht: Wichtige Verkehrsachsen für Arbeiten gesperrt
Köln - Baustellen-Hauptstadt Köln? Insbesondere in der Altstadt kommt es für Anwohnerinnen und Anwohner in den kommenden Tagen richtig dicke.
Wie die Stadt am Freitag mitgeteilt hat, muss die Straße am Heumarkt auf Höhe des Maritim-Hotels in Richtung Rheinufer im Rahmen einer Sofortmaßnahme ab Montag (27. Oktober) bis voraussichtlich Donnerstag (30. Oktober) über die komplette Breite repariert werden.
Dafür wird der Autoverkehr jeweils in der verkehrsberuhigteren Zeit zwischen 9 und 15 Uhr auf nur eine Fahrspur verengt. Der Fußverkehr wird örtlich umgeleitet.
Noch dicker kommt es von Montag bis Dienstag (28. Oktober) am Chlodwigplatz auf Höhe der Bäckerei Merzenich in Fahrtrichtung "Im Ferkulum/Severinswall". Hier muss die Straße im Zuge von Reparaturarbeiten sogar komplett gesperrt werden.
Für Autos und Busverkehr wird eine Umleitung eingerichtet. Der Fuß- und Radverkehr kann die Baustelle passieren. Nach Ende der Arbeiten am Dienstagabend werden die Sperrungen wieder aufgehoben.
Umfassender Umbau der Aachener Straße in Köln
Darüber hinaus stehen im Stadtteil Neustadt/Nord Arbeiten an Aachener Straße und Schmalbeinstraße an.
Dafür wird die Stadt zwei Spuren der Aachener Straße zwischen Eisenbahnbrücke und dem Inneren Grüngürtel stadtauswärts von Montagmorgen bis zum 7. November jeweils zwischen 9 und 15 Uhr sperren. Der Autoverkehr fließt in dieser Zeit nur einspurig und wird an der Baustelle vorbeigeführt. Von 15 bis 9 Uhr stehen zwei Spuren bereit.
Die Schmalbeinstraße wird komplett gesperrt. Ein Einbiegen ist hier dementsprechend nicht möglich, wie die Stadt betont.
Grund für die Maßnahmen ist der Umbau der rechten Fahrspur der Aachener Straße. Diese soll zu einer Radfahrspur umgewidmet werden, während der Nebenbereich der Fahrbahn künftig ausschließlich von Fußgängern genutzt werden darf.
Titelfoto: Bildmontage: Henning Kaiser/dpa, Stadt Köln