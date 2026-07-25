Von Porz bis Lövenich: Diese Baustellen sorgen jetzt für Umleitungen

Köln - In den kommenden Wochen stehen in Köln wieder mehrere Baustellen an. Autofahrer müssen deshalb mit Sperrungen und Umleitungen rechnen.

Mehrere neue Baustellen sorgen in den kommenden Wochen für Sperrungen und Umleitungen auf Kölner Straßen. (Symbolfoto) © Katrin Luxenburger/dpa

Los geht's ab Montag (27. Juli) in Porz. Dort werden entlang der Hauptstraße nach und nach fünf Ampeln erneuert.

Die Arbeiten finden jeweils zwischen 9 und 15 Uhr statt und dauern pro Kreuzung etwa drei Wochen. Insgesamt wird bis Mitte November gebaut.

Währenddessen werden Fahrspuren und Gehwege teilweise enger, der Verkehr wird an den Baustellen vorbeigeleitet. Die neuen Ampeln sollen besser sichtbar sein und den Verkehr flüssiger machen.

Auch auf der Mülheimer Brücke gibt es Einschränkungen. In der Nacht von Donnerstag (30. Juli) auf Freitag (31. Juli) wird die Brücke für Autos in beide Richtungen von 22 bis 5 Uhr gesperrt.

Der Verkehr wird über die Zoobrücke umgeleitet. Tagsüber ist die Brücke wie gewohnt befahrbar. Stadtbahnen, Radfahrer und Fußgänger sind von der Sperrung nicht betroffen.