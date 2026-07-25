Von Porz bis Lövenich: Diese Baustellen sorgen jetzt für Umleitungen
Köln - In den kommenden Wochen stehen in Köln wieder mehrere Baustellen an. Autofahrer müssen deshalb mit Sperrungen und Umleitungen rechnen.
Los geht's ab Montag (27. Juli) in Porz. Dort werden entlang der Hauptstraße nach und nach fünf Ampeln erneuert.
Die Arbeiten finden jeweils zwischen 9 und 15 Uhr statt und dauern pro Kreuzung etwa drei Wochen. Insgesamt wird bis Mitte November gebaut.
Währenddessen werden Fahrspuren und Gehwege teilweise enger, der Verkehr wird an den Baustellen vorbeigeleitet. Die neuen Ampeln sollen besser sichtbar sein und den Verkehr flüssiger machen.
Auch auf der Mülheimer Brücke gibt es Einschränkungen. In der Nacht von Donnerstag (30. Juli) auf Freitag (31. Juli) wird die Brücke für Autos in beide Richtungen von 22 bis 5 Uhr gesperrt.
Der Verkehr wird über die Zoobrücke umgeleitet. Tagsüber ist die Brücke wie gewohnt befahrbar. Stadtbahnen, Radfahrer und Fußgänger sind von der Sperrung nicht betroffen.
Nächste Baustelle startet Anfang August
Ab Montag (3. August) wird außerdem auf der Frankfurter Straße in Gremberghoven gebaut. Dort werden Fahrbahnschäden beseitigt. Zwischen 9 und 15 Uhr werden einzelne Fahrspuren gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Die Arbeiten dauern etwa eine Woche.
Ab 10. August folgt dann eine Vollsperrung in Lövenich. Die Brauweiler Straße wird bis zum 30. August zwischen Vinzenzallee und Bahnstraße/Ludwig-Jahn-Straße komplett gesperrt.
Dort werden die Bushaltestellen und die Fahrbahn erneuert. Eine Umleitung ist ausgeschildert.
Titelfoto: Katrin Luxenburger/dpa