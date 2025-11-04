Wichtiger Kölner Tunnel muss gewartet werden: A1 voll gesperrt

Köln - Autofahrer aufgepasst: Wegen Wartungsarbeiten im Tunnel in Köln-Lövenich muss die A1 zwischen dem Autobahnkreuz Köln-West und der Anschlussstelle Köln-Bocklemünd in zwei Nächten voll gesperrt werden.

Autofahrer müssen sich in zwei Nächten auf erhebliche Einschränkungen auf der A1 in Köln einstellen. (Symbolbild) © Markus Scholz/dpa

Wie die Autobahn GmbH informierte, wird die A1 Richtung Koblenz in der Nacht von Dienstag (11. November) auf Mittwoch (12. November) und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (13. November) jeweils von 21 bis 5 Uhr voll gesperrt.

Somit sei die Auffahrt auf die A1 an den Anschlussstellen Köln-Bocklemünd und Köln-Lövenich nicht möglich.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist die Strecke zwischen 21 Uhr und 5 Uhr auch in Richtung Dortmund voll gesperrt, die Auffahrt an der Anschlussstelle Köln-Lövenich auf die A1 daher ebenfalls nicht möglich.

Zudem ist die Verbindung von der A4 auf die A1 Richtung Dortmund im Kreuz Köln-West gesperrt.