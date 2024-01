Bus- und Bahn-Verkehr in Köln nach Schneewalze noch gestört - Chaos auf der A3

Köln/Bonn - In Köln ist der Busbetrieb am Donnerstagmorgen wieder aufgenommen worden. Die Busse bedienten alle Linien, auf denen wieder gefahrlos gefahren werden könne, teilten die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) mit.

Der Bus- und Bahnverkehr in Köln rollt nach dem wetterbedingten Stillstand am Mittwoch (17. Januar) so langsam wieder an. © Thomas Banneyer/dpa

Das sei zunächst noch nicht überall der Fall, in einigen Stadtgebieten gebe es noch vereiste Straßen. Es werde deshalb aller Voraussicht nach einige Stunden dauern, bis der Busbetrieb wieder komplett laufe, so die KVB. Der Busbetrieb war am Mittwoch wegen heftigen Schneefalls vorübergehend eingestellt worden.

Am frühen Donnerstagmorgen herrschte zunächst ebenfalls Stillstand. Die Wetterbedingungen ließen einen sicheren Betrieb noch nicht zu, teilte ein Sprecher mit. Auch bei der Stadtbahn müsse man mit Verspätungen rechnen.

In Bonn war der Busbetrieb am Mittwoch ebenfalls vorerst eingestellt worden. Ob die Busse am Donnerstag wieder fahren würden, sollte am Morgen neu bewertet werden, teilten die zuständigen Stadtwerke Bonn mit. Die Bahnen waren zunächst nicht betroffen.

Auch auf den Straßen gab es erhebliche Probleme. Auf der A3 im nördlichen Rheinland-Pfalz hat das Winterwetter am Mittwochabend für Stillstand gesorgt.

Besonders zwischen den Anschlussstellen Bad Honnef/Linz und Neustadt/Wied kam der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen zum Erliegen, wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte. Es hätten sich kilometerlange Staus gebildet.