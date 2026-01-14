15-Jähriger soll immer wieder Teenager überfallen haben: Polizei sieht Chance und greift zu

Köln - Die Kölner Polizei hat einen minderjährigen mutmaßlichen Räuber (15) gefasst, der mehrere Teenager überfallen haben soll.

Die Polizei hat einen Jugendlichen (15) gefasst, der unter Verdacht steht, mehrere Raubüberfälle begangen zu haben. (Symbolfoto) © 123rf/lensw0rld

Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch berichtete, hatten Streifenpolizisten den polizeibekannten Jugendlichen am Dienstagabend gegen 19 Uhr zufällig an der Luxemburger Straße entdeckt und zugegriffen.

Demnach handle es sich bei dem jungen Mann um den mutmaßlichen Haupttäter aus einer Raubserie auf andere Jugendliche.

Dem Jugendlichen wird unter anderem vorgeworfen, sich an mehreren Raubüberfällen am Beethovenpark im Kölner Stadtteil Sülz beteiligt zu haben.

"Nicht zuletzt aufgrund von Zeugenangaben hatte die Kripo Köln den Verdächtigen identifiziert", schilderte der Sprecher.

Der 15-Jährige wurde nach dem Zugriff erkennungsdienstlich behandelt und im Anschluss an seine Erziehungsberechtigten übergeben.