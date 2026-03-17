40 Jahre alter Mordfall vor der Aufklärung? Neue Beweise könnten Lage verändern

Düsseldorf - Im Prozess um den Mord an einem Psychologieprofessor in Hilden bei Düsseldorf hat das Landgericht Nachermittlungen angekündigt.

Das Landgericht Düsseldorf hat Nachermittlungen in einem Cold Case angekündigt. © Martin Gerten/dpa

Von einem Zeugen, der zur Tatzeit als Prostituierter gearbeitet und als gewalttätig aufgefallen sein soll, will das Gericht eine Speichelprobe nehmen lassen, kündigte der Vorsitzende Richter an. Offenbar geht es darum, seine DNA mit der am Tatort gefundenen DNA abzugleichen.

Der Hochschullehrer war im April 1984 in seinem Wohnhaus in Hilden bei Düsseldorf erstochen worden. 24 Messerstiche in Rücken, Nacken und den rechten Brustbereich wurden damals festgestellt. Fast 42 Jahre später wird in Düsseldorf gegen einen 62 Jahre alten Angeklagten verhandelt. Zur Tatzeit war er 21 Jahre alt und soll als Prostituierter gearbeitet haben.

Der Angeklagte war bereits damals ins Visier der Mordkommission geraten: Sein Fingerabdruck war an einem Teller in der Küche des Professors entdeckt worden.

Dort soll der Wissenschaftler seinen späteren Mörder bewirtet haben.