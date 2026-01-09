Betrüger richtet über 35.000 Euro Schaden an: Wer kennt diesen Mann?

Köln - Die Polizei Köln ist aktuell auf der Suche nach einem Mann, der mit einer gestohlenen EC-Karte richtig Ärger gemacht haben soll.

Mit diesen Bildern sucht die Polizei Köln nach dem EC-Karten-Betrüger. © Polizei Köln

Nach bisherigen Erkenntnissen soll er mit der Karte einer 82-jährigen Seniorin an Geldautomaten Geld abgehoben und die Karte außerdem in Elektronik- und Lebensmittelgeschäften genutzt haben.

Dabei war er nicht nur in Köln, sondern auch in Bergisch Gladbach, Kerpen und Remscheid unterwegs. Insgesamt soll so ein Schaden von über 35.000 Euro entstanden sein.

Der Verdächtige, etwa 35 Jahre alt, hat eine auffällige Tätowierung am linken Arm. Zudem trägt er einen Bart.