Blutige Attacke in Kölner Kneipe: 31-Jähriger schwebt in Lebensgefahr
Köln - Brutale Szenen am frühen Sonntagmorgen in der Kölner Innenstadt: In einer Gaststätte auf der Weyerstraße ist ein 31-jähriger Mann angestochen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Wie die Polizei berichtet, stach der bislang unbekannter Täter dem Kölner mit einem "spitzen Gegenstand" in den Rücken und flüchtete anschließend.
Die Attacke soll sich gegen 6.10 Uhr ereignet haben, nachdem es in der Kneipe zunächst zu einem Streit zwischen dem späteren Opfer und anderen Gästen gekommen war. Plötzlich mischte sich ein bis dahin unbeteiligter Mann ein und stach zu.
Der 31-Jährige erlitt dabei eine lebensbedrohliche Lungenverletzung. Rettungskräfte brachten ihn umgehend in ein Krankenhaus.
Der Täter nutzte das Chaos nach dem Angriff und flüchtete aus der Gaststätte. Doch durch Zeugenaussagen und Videoaufnahmen aus der Kneipe liegen den Ermittlern bereits erste Hinweise vor.
Demnach suchen die Fahnder nach einem etwa 1,75 Meter großen Mann mit Glatze. Besonders auffällig: Der Gesuchte soll eine Tätowierung am Hals sowie eine "Hasenscharte" haben. Dabei handelt es sich um eine Fehlbildung, bei der die Haut zwischen Lippe und Nase nicht vollständig zusammengewachsen ist und eine sichtbare Spalte entsteht.
Jetzt hofft die Kripo auf weitere Hinweise. Wer den Mann kennt oder Angaben zu ihm machen kann, soll sich bei der Polizei Köln unter der Telefonnummer 0221 229-0 melden.
