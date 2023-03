Blutige Messer-Attacke in Kölner Hotel: War Rache das Motiv?

Köln - Zwei Männer schwer verletzt - der Tatverdächtige (28) in Untersuchungshaft. Nach der schrecklichen Bluttat in einem Hotel in Kalk gibt es neue Erkenntnisse.

In diesem Hotel in Kalk verletzte ein Belgier (28) zwei Männer so schwer, dass sie notoperiert werden mussten. © Lars Jäger

Was war geschehen? Am Samstagmorgen war es in Köln zu einer folgenschweren Auseinandersetzung gekommen. Bei einem Streit hatte ein 28-jähriger Belgier zwei Männer so schwer mit einem Messer verletzt, dass diese notoperiert werden mussten.

Der Tatverdächtige verließ daraufhin das Hotel. Doch der Hotelier alarmierte sofort die Polizei. Diese konnte den mutmaßlichen Messerstecher noch im Innenhof des Hotels festnehmen.

Aber wieso kam es überhaupt zu der Auseinandersetzung?

Nach Angaben der Kölner Staatsanwaltschaft kam es bereits am Freitag zu einem Streit zwischen dem Belgier und einem der späteren Opfer auf der Dillenburger Straße in Kalk. Alle drei sollen sich ein Hotelzimmer geteilt haben.

Nach Informationen des Express hatte der Tatverdächtige das Zimmer auf seinen Namen gebucht.

Der 28-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung am Vortag so schwer verletzt, dass er die Nacht in einem Krankenhaus in Kalk verbringen musste, erklärte Ulrich Bremer, Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft.