Dealer liefert sich irre Verfolgungsjagd durch Köln: Stoppen kann ihn nur ein Haus
Köln – Mit Vollgas durch mehrere Stadtteile, fast zwei Menschen umgefahren, dann gegen eine Wand gekracht: Ein 32-Jähriger hat am Mittwoch (5. November) versucht, vor der Polizei zu fliehen. Der Grund lag im Kofferraum.
Gegen 13 Uhr wollte eine Streife den 32-Jährigen auf der Peter-Gries-Straße kontrollieren. Doch statt anzuhalten, trat er laut den Beamten aufs Gas und raste davon.
Ohne Angst auf Verluste bretterte er über rote Ampeln in den Stadtteilen Flittard und Kalk, so schnell, dass die Polizei die Verfolgung kurzzeitig abbrechen musste.
Kurze Zeit später entdeckten die Beamten den Wagen wieder. Als der Fahrer erneut Gas gab, fuhr er über mehrere Sperrpfosten, wobei eine 60-Jährige und eine Frau mit Kinderwagen nur knapp ausweichen konnten.
Die 60-Jährige verletzte sich leicht, auch ein Streifenwagen wurde von einem herumfliegenden Pfosten beschädigt.
Verfolgungsjagd durch Köln: Dealer ist kein unbeschriebenes Blatt
Auf einer Grünfläche verlor der Flüchtende schließlich die Kontrolle, krachte gegen einen Mülleimer, einen E-Scooter und eine Hauswand. Hier war dann Schluss.
Im Kofferraum seines Wagens fanden die Beamten eine durchgeladene halbautomatische Waffe, Cannabis, Amphetaminpaste, weißes Pulver, rund 70 Tilidin-Tabletten und knapp 2000 Euro Bargeld.
Bei seiner Festnahme leistete der 32-jährige Widerstand und verletzte sich leicht im Gesicht. Ein Polizist (22) wurde ebenfalls leicht verletzt, konnte aber im Dienst bleiben.
Der Mann ist kein Unbekannter: Schon im August hatte es in Leverkusen nach einem Wohnungsbrand einen Fund von Waffen und Drogen in seiner damaligen Unterkunft gegeben. Und auch nach einer Verfolgungsfahrt im Oktober konnten ihm Drogen und eine scharfe Waffe zugeordnet werden.
Jetzt sitzt der 32-Jährige wieder und wird nun einem Haftrichter vorgeführt.
