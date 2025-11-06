Dealer liefert sich irre Verfolgungsjagd durch Köln: Stoppen kann ihn nur ein Haus

Köln – Mit Vollgas durch mehrere Stadtteile, fast zwei Menschen umgefahren, dann gegen eine Wand gekracht: Ein 32-Jähriger hat am Mittwoch (5. November) versucht, vor der Polizei zu fliehen. Der Grund lag im Kofferraum.

Die Polizei jagte den 32-Jährigen durch die ganze Stadt. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Gegen 13 Uhr wollte eine Streife den 32-Jährigen auf der Peter-Gries-Straße kontrollieren. Doch statt anzuhalten, trat er laut den Beamten aufs Gas und raste davon.

Ohne Angst auf Verluste bretterte er über rote Ampeln in den Stadtteilen Flittard und Kalk, so schnell, dass die Polizei die Verfolgung kurzzeitig abbrechen musste.



Kurze Zeit später entdeckten die Beamten den Wagen wieder. Als der Fahrer erneut Gas gab, fuhr er über mehrere Sperrpfosten, wobei eine 60-Jährige und eine Frau mit Kinderwagen nur knapp ausweichen konnten.

Die 60-Jährige verletzte sich leicht, auch ein Streifenwagen wurde von einem herumfliegenden Pfosten beschädigt.