Einbrecher will in Kinderzimmer steigen: Was dann passiert, ist kurios

Köln - In Niehl hat in der Nacht zum Donnerstag ein 9-Jähriger seine Familie vor einem Einbrecher beschützt. Mittlerweile sitzt der Tatverdächtige sogar in Untersuchungshaft.

In Köln-Niehl sitzt ein mutmaßlicher Einbrecher wegen des feinen Gehörs eines 9-Jährigen in Untersuchungshaft. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Doch der Reihe nach: Gegen 2.30 Uhr hatte ein Unbekannter versucht, in eine Wohnung auf der Boltensternstraße zu steigen.

Über eine Mülltonne wollte er kurzerhand durch das Kinderzimmerfenster des 9-Jährigen. Der bekam die Schandtat allerdings mit und schrie so laut, dass sein Vater (37) aus dem Schlaf aufschreckte und Einbrecher von der Mülltonne flog.

Innerhalb kürzester Zeit machten sich der Papa, der jüngste Spross und dessen Bruder (18) auf den Weg nach draußen, um den Einbrecher festzuhalten.

Mit Erfolg! Nur wenige Minuten später trafen auch Einsatzkräfte der Polizei ein und nahmen den Mann an Ort und Stelle fest.