Explosion vor Autowerkstatt: Polizei sucht nach Kapuzen-Männern

Köln - Nach zwei Explosionen vor einer Autowerkstatt in Köln -Mülheim ermittelt die Polizei auf Hochtouren. Die Hintergründe sind weiterhin mysteriös.

Die beiden Flüchtigen werden als 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß beschrieben und mit Kapuzen verhüllt gewesen sein. (Symbolbild) © 123RF/7106108800

Wie die Ordnungshüter mitteilen, wird nach den Detonationen in der Nacht zu Samstag (17. Januar) nach zwei unbekannten Männern gefahndet.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten Anwohner der Buchholzstraße gegen 0.30 Uhr zwei laute Knallgeräusche gehört und kurz darauf beobachtet, wie die beiden Verdächtigen in Richtung der Düsseldorfer Straße flüchteten.

Die Männer sollen dabei dunkel gekleidet gewesen sein und unter anderem Kapuzenjacken getragen haben. Ihre Körpergröße wird auf zwischen 1,80 Meter und 1,90 Meter geschätzt.

Durch die Detonationen wurden das Rolltor der Werkstatt sowie ein davor abgestellter Wagen beschädigt.