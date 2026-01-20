Explosion vor Autowerkstatt: Polizei sucht nach Kapuzen-Männern
Köln - Nach zwei Explosionen vor einer Autowerkstatt in Köln-Mülheim ermittelt die Polizei auf Hochtouren. Die Hintergründe sind weiterhin mysteriös.
Wie die Ordnungshüter mitteilen, wird nach den Detonationen in der Nacht zu Samstag (17. Januar) nach zwei unbekannten Männern gefahndet.
Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten Anwohner der Buchholzstraße gegen 0.30 Uhr zwei laute Knallgeräusche gehört und kurz darauf beobachtet, wie die beiden Verdächtigen in Richtung der Düsseldorfer Straße flüchteten.
Die Männer sollen dabei dunkel gekleidet gewesen sein und unter anderem Kapuzenjacken getragen haben. Ihre Körpergröße wird auf zwischen 1,80 Meter und 1,90 Meter geschätzt.
Durch die Detonationen wurden das Rolltor der Werkstatt sowie ein davor abgestellter Wagen beschädigt.
Kölner Polizei bittet Zeugen um Hinweise
In den vergangenen Wochen und Monaten ist es in und rund um die Domstadt immer wieder zu Explosionen gekommen, zuletzt in Köln-Porz kurz vor Weihnachten. Damals vermuteten die Ermittler einen Bezug ins Rockermilieu. Ob die Fälle in einem Zusammenhang stehen, ist zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität der beiden Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 15 unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an [email protected] zu melden.
Titelfoto: Bildmontage: David Inderlied/dpa, 123RF/7106108800