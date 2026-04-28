Mutmaßlicher Messerstecher äußert sich nach tödlicher Attacke in Stadtpark: "Mir scheint die Sonne aus dem Ar***"
Pulheim - Vor rund zwei Wochen ist es im Stadtpark von Pulheim (Rhein-Erft-Kreis) bei Köln zu einem blutigen Streit zwischen zwei Gruppen gekommen. Ein 28-Jähriger erlitt dabei tödliche Verletzungen durch ein Messer, zudem wurde ein 35-Jähriger schwer verletzt.
Zwei Männer (20, 24) wurden noch in der Tatnacht festgenommen. Ein weiterer Verdächtiger (28) wurde einen Tag später geschnappt, als dieser sich auf dem Polizeirevier nach den Ermittlungen erkundigen wollte.
Alle drei müssen sich nun wegen eines vollendeten Totschlags sowie gefährlicher Körperverletzung verantworten.
Besonders erschreckend: Wie "BILD" erfahren haben will, soll sich der 28-Jährige, der den tödlichen Stich ausgeführt haben soll, kurz nach dem Angriff despektierlich in Richtung des Opfers geäußert haben.
In einem WhatsApp-Chat habe der Mann demnach auf die Frage, wie es ihm gehe, geantwortet: "Mir scheint die Sonne aus dem Ar***."
Darüber hinaus soll er geschrieben haben: "Der Neid in den Augen anderer hat die unter Erde gebracht. Und beim Allmächtigen: Ich vernichte jeden von euch."
Titelfoto: Vincent Kempf/dpa