Raser flüchtet über Ampeln: Ein Blick in seine Tasche verrät, warum

Frechen - In Frechen bei Köln hat die Polizei am Montagnachmittag einen 45-jährigen Mann geschnappt, der auf turbulente Art und Weise vor den Beamten auf der Autobahn geflüchtet war.

Die Polizei versuchte den 45-Jährigen anzuhalten, daraufhin ergriff dieser die Flucht. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Laut den Beamten begann die Jagd gegen 14.50 Uhr. Sie versuchten den Mann stoppen, doch dieser ignorierte die Anhaltezeichen und gab stattdessen mächtig Gas.

Er sei über den Seitenstreifen ins Stadtgebiet von Frechen gebrettert und habe dabei gleich mehrere rote Ampeln mitgenommen.

Die Einsatzkräfte ließen allerdings nicht locker und konnten den Wagen schließlich in der Lindenstraße stoppen.

Der 45-Jährige versuchte, sich zu Fuß aus dem Staub zu machen, doch auch dieser Versuch scheiterte.

Dabei gab es ein kleines Gerangel: Ein Polizist verletzte sich leicht, der Verdächtige ebenfalls.