Kommissar Zufall schlägt zu! Mehrere hundert Cannabispflanzen in Aachen sichergestellt

Über 700 Cannabispflanzen hat die Aachener Polizei am Dienstagabend in einer Wohnung am Dahmengraben sicherstellen können.

Von Jonas Reihl

Aachen - In einer Wohnung in der Aachener Innenstadt ist dank der Mithilfe von Kommissar Zufall am Dienstagabend eine große Cannabisplantage entdeckt worden.

Die Cannabispflanzen wurden von der Polizei sichergestellt und beschlagnahmt.  © Polizei Aachen

Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, ist die Plantage nämlich nur aufgeflogen, weil es zuvor einen Wasserschaden in der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus am Dahmengraben gegeben hatte.

Als die Hausverwaltung sich den Schaden ansehen wollte, sei ihnen der starke Cannabisgeruch aufgefallen, weswegen sie die Polizei informierte.

In der Wohnung entdeckten die Ermittler dann über 700 Pflanzen.

Ein 25-jähriger Tatverdächtiger wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Eine Meldeadresse in Deutschland konnte er laut Polizei nicht vorweisen.

Die Kriminalpolizei Aachen hat die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz eingeleitet und Spuren gesichert.

Titelfoto: Polizei Aachen

