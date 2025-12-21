Mann durch Schüsse in Köln lebensgefährlich verletzt: Was hat das Rocker-Milieu damit zu tun?

Köln - Ein 36-Jähriger ist in Köln- Dellbrück durch Schüsse lebensgefährlich verletzt worden. Inzwischen hat die Polizei mehr Details bekannt gegeben.

In Köln fielen in der Nacht mehrere Schüsse auf ein Auto, in dem ein 36-Jähriger saß. © Sascha Thelen/dpa

Ersten Angaben zufolge saß er in der Nacht in einem Auto im Fellmühlenweg, als der Unbekannte an das Fahrzeug herantrat und schoss. Die Kugeln schlugen durch die Windschutzscheibe und trafen den Mann, wie es hieß.

Auf einem Foto vom Tatort waren acht Einschusslöcher zu erkennen.

Die Behörden suchen jetzt mit einer Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter. Zeugenaussagen zufolge soll der Unbekannte mit einem silbernen VW Passat geflüchtet sein.

Er wurde als 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Zudem soll er eine schwarze Kappe sowie einen schwarzen Pullover getragen haben.