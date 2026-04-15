Mutter nach FC-Spiel überfallen: Selbst vor Sohn (2) machten Räuber nicht Halt

Köln - Nach dem 3:1-Heimsieg des 1. FC Köln gegen Werder Bremen am Sonntagnachmittag ist eine Mutter (27) im Beisein ihres zweijährigen Sohnes überfallen worden.

Der Überfall ereignete sich am Sonntagabend unweit des RheinEnergie-Stadions in Köln-Müngersdorf. (Archivbild) © Federico Gambarini/dpa

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wurde die Kölnerin gegen 19 Uhr im Stadtteil Müngersdorf auf dem Marathonweg in Höhe der Einmündung zum Rudolf-Harbig-Weg von dem Räuber-Duo angesprochen und zur Herausgabe ihrer Luxus-Armbanduhr aufgefordert.

Als sie dieser Forderung nicht nachkam, entrissen ihr die Angreifer die Uhr sowie ihre Handtasche gewaltsam. Selbst vor dem Kleinkind machten die Räuber nicht Halt: Wie die Polizei berichtet klauten sie dem Sohn seinen FC-Fan-Schal.

Anschließend flüchtete das Duo in unbekannte Richtung.

Einer der Täter wird als etwa 18 Jahre alt und 1,70 Meter groß beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine auffällige Gucci-Mütze mit Emblem über seinen rötlichen Locken, ein hellgraues Sweatshirt sowie eine blaue Jeans.

Sein Kompagnon wird derweil auf 25 bis 30 Jahre alt geschätzt und soll größer gewesen sein. Er hatte einen schwarzen Vollbart und war mit einer schwarzen Adidas-Jacke mit weißen Streifen auf den Armen sowie einer dunklen Hose bekleidet.