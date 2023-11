Polizei im Großeinsatz: Zwei Männer durch Schüsse in Ehrenfeld schwer verletzt

Köln - In Köln-Ehrenfeld sind am Donnerstagabend zwei Männer durch Schüsse schwer verletzt worden. Es kam zu einem großen Polizeieinsatz .

Die Polizei hat den Bereich an der Venloer Straße am Donnerstagabend weiträumig abgesperrt. © Lars Jäger

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am späten Abend mitteilten, waren die Beamten gegen 18.30 Uhr zunächst zu einer Schlägerei in Höhe des Bezirksrathauses an der Venloer Straße alarmiert worden.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte dann auf der Fahrbahn auf die beiden schwer verletzten Männer. Die Identität der beiden stehe derzeit nicht fest. "Beide werden aktuell in einem Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt", schilderte ein Polizeisprecher.

Die Beamten sperrten den Tatort weiträumig ab und riefen die Bevölkerung bei X (ehemals Twitter) dazu auf, den Bereich weiträumig zu meiden.

Die Spurensicherung dauerte am Abend noch an. Es wurde eine Mordkommission eingerichtet.