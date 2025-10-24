Grauhaariger Mann überfällt Sonnenstudio und bedroht Teenagerin mit Axt

Köln - Die Kölner Polizei fahndet aktuell nach einem grauhaarigen Mann, der am Donnerstagabend ein Sonnenstudio in Poll überfallen haben soll.

Der Unbekannte soll eine Mitarbeiterin (18) des Sonnenstudios mit einer Axt bedroht haben. (Symbolbild) © 123RF/alexeyarz

Der Gesuchte hatte das Geschäft auf der Siegburger Straße laut Polizei gegen 19.30 Uhr betreten. Im Inneren bedrohte er dann eine 18-jährige Mitarbeiterin zunächst mit einer Axt und griff sich anschließend die Kasse samt der Einnahmen.

Anschließend flüchtete er mutmaßlich auf einem Fahrrad in Richtung Deutz.

Zeugen beschreiben den Verdächtigen als schlank und zwischen 45 und 50 Jahre alt.

Zudem soll er kurzes, graues Haar gehabt haben und zur Tatzeit mit einem hellen Hemd und einem schwarzen Rucksack bekleidet gewesen sein.