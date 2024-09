Schon wieder Schüsse auf Haus in Köln: Fall gibt Rätsel auf

Erneut ist auf ein Haus im Kölner Großraum geschossen worden. Wie bei den vorherigen Fällen auch hatten Anwohner Knallgeräusche gehört.

Von Patrick Richter

Köln - In der Nacht zu Freitag ist auf die Tür eines Mehrfamilienhauses in Köln Humboldt-Gremberg geschossen worden. Es war bereits das dritte Mal innerhalb der vergangenen drei Monate, das an Häusern im Großraum Köln Schussspuren gefunden wurden.

Die Glastür des Mehrfamilienhauses in Köln Humboldt-Gremberg wurde durch die Einschüsse durchlöchert. Verletzt wurde niemand. © Lars Jäger Wie die Polizei am Sonntag berichtete, war der jüngste Vorfall bereits am frühen Freitagmorgen passiert. Gegen 4.40 Uhr hörten Anwohner mehrere laute Knallgeräusche. Die anschließend gerufenen Beamten fanden dann die Beschädigungen vor. Verletzt wurde niemand. "Wir bewerten diese Beschädigungen als Einschusslöcher", so eine Sprecherin auf TAG24-Nachfrage. Weitere Informationen könne man zurzeit jedoch nicht geben. Zuletzt waren in der Nacht zum 29. August in Köln-Ostheim Einschusslöcher an einer Hauswand entdeckt worden. Diese Schüsse kamen laut damaliger Informationen der Polizei womöglich aus einer Maschinenpistole. Wer der oder die Schützen waren, ist bis heute nicht geklärt.