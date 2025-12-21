Schüsse auf Auto in Köln: Mann schwer verletzt

In Köln-Dellbrück wurde in der Nacht auf ein Auto geschossen. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt.

Von Alexandra Kiel

Köln - Ein 36-Jähriger ist in Köln-Dellbrück durch Schüsse schwer verletzt worden.

In Köln fielen in der Nacht mehrere Schüsse auf ein Auto, in dem ein 36-Jähriger saß.
In Köln fielen in der Nacht mehrere Schüsse auf ein Auto, in dem ein 36-Jähriger saß.

Ersten Angaben der Polizei zufolge saß er in der Nacht in einem Auto im Fellmühlenweg. Die Kugeln schlugen durch die Windschutzscheibe und trafen den Mann, wie es hieß.

Auf einem Foto vom Tatort waren acht Einschusslöcher zu erkennen.

Weitere Informationen zu den Hintergründen des Vorfalls teilte die Polizei zunächst nicht mit.

Die Arbeit am Tatort sei bisher nicht abgeschlossen, hieß es.

Die Polizei und Kriminaltechnik sicherte vor Ort Spuren.
Die Polizei und Kriminaltechnik sicherte vor Ort Spuren.

Auch ein Spürhund war im Einsatz.

Weitere Informationen zu dem Vorfall sollten im Laufe des Sonntags bekanntgegeben werden.

