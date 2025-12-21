Schüsse auf Auto in Köln: Mann schwer verletzt

Köln - Ein 36-Jähriger ist in Köln- Dellbrück durch Schüsse schwer verletzt worden.

In Köln fielen in der Nacht mehrere Schüsse auf ein Auto, in dem ein 36-Jähriger saß. © Sascha Thelen/dpa

Ersten Angaben der Polizei zufolge saß er in der Nacht in einem Auto im Fellmühlenweg. Die Kugeln schlugen durch die Windschutzscheibe und trafen den Mann, wie es hieß.

Auf einem Foto vom Tatort waren acht Einschusslöcher zu erkennen.

Weitere Informationen zu den Hintergründen des Vorfalls teilte die Polizei zunächst nicht mit.

Die Arbeit am Tatort sei bisher nicht abgeschlossen, hieß es.