Schüsse auf Parkplatz von Weihnachts-Show: Zwei Männer getroffen

Köln - Am Freitagabend sind zwei Männer (46, 53) in Köln-Ossendorf durch Schüsse schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter (27) konnte noch in der Nähe des Tatortes gestellt werden.

Die Polizei sperrte den Tatort am Freitagabend weiträumig ab und leitete Ermittlungen ein. © Vincent Kempf

Wie die Kölner Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten, soll es ersten Erkenntnissen zufolge am späten Abend gegen 22 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf einem Parkplatz an der Butzweilerstraße gekommen sein.

In dessen Verlauf soll der 27-Jährige dann mehrere Schüsse abgefeuert haben, bei denen er die beiden Männer traf, die wenig später schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. Polizisten nahmen den mutmaßlichen Schützen derweil fest.

Die Tat soll sich nach dpa-Informationen auf dem Parkplatz der Veranstaltungshalle Motorworld abgespielt haben. Dort fand zum Zeitpunkt der Streitigkeiten gerade die Dinnershow "Weihnachtsengel" in der ausverkauften Halle statt. Die Veranstaltung sei durch den Vorfall jedoch nicht beeinträchtigt worden.