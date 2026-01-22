Schüsse auf Tankstellengelände in Köln: Polizist bei Einsatz verletzt

Köln - In der Nacht zu Donnerstag ist ein Polizist in Köln bei einem Einsatz schwer verletzt worden.

Die Polizei wollte in der Nacht zu Donnerstag einen Autofahrer an der Tankstelle am Bonner Verteilerkreis kontrollieren. © -/NonstopNews/dpa

Kurz vor Mitternacht sei es am Verteilerkreis an der A555 zu dem Einsatz gekommen, bestätigte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen. Dabei sollen unter anderem auch Schüsse gefallen sein.

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Den Angaben zufolge hatten die Beamten aus Bonn zuvor ein Auto auf dem Parkplatz der dortigen Tankstelle kontrolliert.

Der Fahrer versuchte daraufhin zu flüchten und fuhr an, wodurch ein Polizist zwischen dem Auto und einer Wand eingeklemmt wurde. Der Beamte wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.