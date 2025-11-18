Schüsse in Höhenberg: Polizei sucht mit Hochdruck nach jugendlichen Schützen

Köln - Unheimliche Szenen mitten in der Nacht: Im Kölner Stadtteil Höhenberg haben Unbekannte am frühen Montagmorgen mehrere Schüsse auf ein Mehrfamilienhaus abgefeuert.

Die Polizei bittet um Hinweise zu den zwei Jugendlichen, die direkt nach der Tat gesichtet wurden. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei berichtet, wählte ein Anwohner gegen 2.45 Uhr panisch den Notruf, nachdem er draußen knallende Geräusche wahrgenommen hatte.

Als die Beamten anrückte, fanden sie vor dem Haus in der Rothenburger Straße gleich mehrere Patronenhülsen und sogar Einschusslöcher in der Eingangstür.

Glücklicherweise wurde bei dem Angriff niemand verletzt.

Laut Zeugen sollen sich zwei jugendlich aussehende Personen direkt nach den Schüssen in Richtung aus dem Staub gemacht haben, einer davon auf einem E-Scooter, der andere zu Fuß.

Ihr Weg führte offenbar Richtung Nördlinger Straße.