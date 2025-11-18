Schüsse in Höhenberg: Polizei sucht mit Hochdruck nach jugendlichen Schützen
Köln - Unheimliche Szenen mitten in der Nacht: Im Kölner Stadtteil Höhenberg haben Unbekannte am frühen Montagmorgen mehrere Schüsse auf ein Mehrfamilienhaus abgefeuert.
Wie die Polizei berichtet, wählte ein Anwohner gegen 2.45 Uhr panisch den Notruf, nachdem er draußen knallende Geräusche wahrgenommen hatte.
Als die Beamten anrückte, fanden sie vor dem Haus in der Rothenburger Straße gleich mehrere Patronenhülsen und sogar Einschusslöcher in der Eingangstür.
Glücklicherweise wurde bei dem Angriff niemand verletzt.
Laut Zeugen sollen sich zwei jugendlich aussehende Personen direkt nach den Schüssen in Richtung aus dem Staub gemacht haben, einer davon auf einem E-Scooter, der andere zu Fuß.
Ihr Weg führte offenbar Richtung Nördlinger Straße.
Die Kripo ermittelt jetzt mit Vollgas, denn die Hintergründe sind bisher noch völlig unklar.
Wer etwas gesehen hat oder Hinweise zu den flüchtigen Jugendlichen liefern kann, soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0221 229-0 melden.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa