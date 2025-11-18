Schuss-Alarm in Neuehrenfeld: Polizei stürmt Wohnung

Köln - Großer Polizeieinsatz in Köln -Neuehrenfeld! Am Dienstagnachmittag herrschte Aufregung an der Äußeren Kanalstraße.

Die Polizei war in Köln-Neuehrenfeld mit einem Großaufgebot vor Ort. © Jan Ohmen

Gegen 14.35 Uhr ging laut Polizei ein Notruf ein. Der Fahrer eines Krankenwagens meinte, aus einem Mehrfamilienhaus einen Schuss aus einer Wohnung gehört zu haben.

Was dann folgte, war ein Einsatz, wie man ihn sonst nur aus Serien kennt. Zahlreiche Streifen, Spezialeinheiten und voller Alarm.

Die Beamten umstellten das Gebäude, machten die verdächtige Wohnung ausfindig und überwältigten dort schließlich eine 46-jährige Frau.

Im Keller wurde eine Schreckschusswaffe gefunden.

Ob die Frau tatsächlich abgedrückt hatte und wem die Waffe wirklich gehört, ist noch komplett unklar.