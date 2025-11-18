Schuss-Alarm in Neuehrenfeld: Polizei stürmt Wohnung

Großer Polizeieinsatz in Köln-Neuehrenfeld! Am Dienstagnachmittag soll aus einer Wohnung an der Äußeren-Kanalstraße ein Schuss gefallen sein.

Von Alina Eultgem

Köln - Großer Polizeieinsatz in Köln-Neuehrenfeld! Am Dienstagnachmittag herrschte Aufregung an der Äußeren Kanalstraße.

Die Polizei war in Köln-Neuehrenfeld mit einem Großaufgebot vor Ort.  © Jan Ohmen

Gegen 14.35 Uhr ging laut Polizei ein Notruf ein. Der Fahrer eines Krankenwagens meinte, aus einem Mehrfamilienhaus einen Schuss aus einer Wohnung gehört zu haben.

Was dann folgte, war ein Einsatz, wie man ihn sonst nur aus Serien kennt. Zahlreiche Streifen, Spezialeinheiten und voller Alarm.

Die Beamten umstellten das Gebäude, machten die verdächtige Wohnung ausfindig und überwältigten dort schließlich eine 46-jährige Frau.

Im Keller wurde eine Schreckschusswaffe gefunden.

Ob die Frau tatsächlich abgedrückt hatte und wem die Waffe wirklich gehört, ist noch komplett unklar.

Äußere Kanalstraße war während des Einsatzes komplett gesperrt

Mehrere Streifen und Spezialeinheiten sicherten die Äußere Kanalstraße für mehrere Stunden ab.  © Jan Ohmen
Spezialkräfte durchsuchten die Wohnung der 46-Jährigen.  © Jan Ohmen

Die Wohnung wurde durchsucht und es herrschte mehrere Stunden richtig Betrieb im Haus. Der Bereich rund um die Äußere Kanalstraße war währenddessen komplett dicht. Erst gegen 18.30 Uhr rollte der Verkehr wieder normal.

Was genau hinter der mutmaßlichen Schussabgabe steckt, ist noch offen. Die Polizei hat die 46-Jährige erstmal mit ins Präsidium genommen und ermittelt.

Titelfoto: Jan Ohmen

