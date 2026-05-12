Acht Jahre nach Brandstiftung und zwei Toten im Severinsviertel: Ermittler schnappt Männer-Duo!

Köln - Fast acht Jahre nach einem tödlichen Brand im Kölner Severinsviertel haben Ermittler zwei Tatverdächtige im Alter von 31 und 46 Jahren geschnappt!

Bei der Polizei laufen die Ermittlungen zu dem dramatischen Fall weiterhin auf Hochtouren. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Laut Angaben der Polizei habe man die beiden Männer in ihren Wohnungen in Köln-Mülheim und Frechen festnehmen können.

Beide stehen unter dringendem Verdacht, bei der Brandstiftung mit zwei Toten im Oktober 2028 beteiligt gewesen zu sein.

Bereits vor etwas mehr als einem halben Jahr hatten Ermittler einen 31-Jährigen festgenommen. Nach der TV-Ausstrahlung des Falls bei "Aktenzeichen XY...ungelöst" hatten die Beamten einen entscheidenden Hinweis aus dem Umfeld des Mannes erhalten, kurz darauf klickten die Handschellen.

Im Falle der jüngst Geschnappten soll der 46-Jährige dem schon zuvor Festgenommenen Brandbeschleuniger und Hilfsmittel übergeben haben.