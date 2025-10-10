Volltreffer bei gewöhnlicher Verkehrskontrolle: Kölner Polizei macht gefährlichen Fund

Köln - Das haben die Beamten wohl nicht kommen sehen: Bei einer Autokontrolle in Köln haben Polizisten ein ganzes Waffenarsenal entdeckt.

Die Beamten stellten neben den Waffen auch gefälschte Ausweisdokumente sicher. © Bildmontage: Polizei Köln

Sieben scharfe oder zu scharfen Schusswaffen umgebaute Gaspistolen, eine täuschend echt aussehende Maschinenpistole sowie gefälschte Ausweisdokumente seien sichergestellt worden, teilte die Polizei mit.

Drei Männer im Alter von 22, 40 und 50 Jahren wurden am Donnerstagabend vorläufig festgenommen.

Die Kontrolle des mit vier Männern besetzten Autos in Köln-Kalk habe sich "im Nachhinein als Volltreffer" erwiesen, hieß es weiter.

Bei der Durchsuchung des Trios im Auto seien zunächst gefälschte Ausweispapiere gefunden worden.

Bei der daraufhin richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung des 50-Jährigen seien dann die Waffen sowie Werkzeuge für den Umbau von Waffen sichergestellt worden.