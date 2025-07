Culcha Candela reicht's: Statement der CSD-Chefs beruhe auf falschen Tatsachen

Köln - Was für ein Chaos um den Auftritt von Culcha Candela beim Kölner CSD : Eigentlich sollte die Show der Berliner Band am Sonntag (6. Juli) ein Highlight des bunten Straßenfests werden. Stattdessen gibt’s seitdem nur noch Streit.

Damit bestätigten die CSD-Macher die Sichtweise der Kölner Sprachschule Loor Ens , die zuvor in ihrer Instagram-Story auf das Dilemma aufmerksam gemacht hatte.

Die Veranstalter von Cologne Pride warfen der Band in einem Statement auf Instagram vor, ein Crewmitglied habe ohne Absprache den Gebärdendolmetscher von der Bühne geschickt.

Culcha Candela sollte als finaler Auftritt das Highlight beim CSD in Köln sein und sorgte stattdessen für jede Menge Aufregung. (Archivbild) © Uwe Anspach/dpa

Nach dem offiziellen Statement des Veranstalters meldete sich Culcha Candela am Donnerstag selbst zu Wort.

Auf TikTok teilten sie ein Video, in dem sie deutlich machten, dass sie "für ein Miteinander" sind "und gegen jegliche Form von Ausgrenzung".

Das, was passiert sei, tue ihnen leid, beruhe aber letztendlich auf der schlechten Kommunikation seitens des Veranstalters.

So wurde laut Aussage der Band weder im Vorfeld die Setlist noch die Songs abgefragt. Heißt: Die Band sei nicht in Kenntnis gesetzt worden über die Dolmetscher. Cologne Pride habe "im Nachhinein leider Dinge behauptet, die so nicht stimmen".

Im Netz bleibt die Stimmung weiter aufgeheizt. Unter den Posts der Band hagelt es immer noch Kritik: "Warum hat euer Personal die Dolmetscher weggeschickt? Unabhängig davon, ob sie angemeldet waren oder nicht" oder "Komisch, dass es bei allen anderen Acts keine Probleme gab, nur mit euch".