"Fatales Symbol": Ehemalige Dombaumeisterin übt heftige Kritik an Eintrittsgeld

Köln - Die ehemalige Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner hält die Öffnungszeiten des Kölner Doms seit der Einführung des Eintrittsgelds für zu kurz.

Barbara Schock-Werner war von 1999 bis 2012 Dombaumeisterin, die erste Frau in diesem Amt. © Marius Becker/dpa

"Damit erinnert der Dom noch mehr an ein Museum", sagte die heutige Präsidentin des Zentral-Dombau-Vereins dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Seit der Einführung einer sogenannten Besichtigungsgebühr in Höhe von 12 Euro in der vergangenen Woche kann der Dom nur noch von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden.

"Bisher signalisierte das Hauptportal des Doms von frühmorgens um sechs bis abends um halb acht allen Menschen: Ihr seid willkommen", sagte Schock-Werner (78).

"Jetzt allerdings bleiben die Türen an der Schauseite des Doms für viele Stunden verrammelt – auch und gerade zu den Tageszeiten, an denen ungezählte Menschen um den Dom herum unterwegs sind, insbesondere Einheimische und Pendler auf ihrem Weg zur Arbeit oder nach Hause."

Erst in den letzten Tagen sei ihr so richtig klar geworden, was das für den Dom und das Verhältnis der Menschen zu ihm bedeute. Die Botschaft sei, dass Freunde und Gäste nicht willkommen seien.