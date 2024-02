11.02.2024 08:05 Brand in Asylunterkunft: Bewohner müssen von Balkonen gerettet werden

Köln - In Köln-Kalk ist in einer Wohnung eines Hotels, das momentan als Asylunterkunft dient, am Samstagmittag ein Feuer ausgebrochen. Das vierte und fünfte Obergeschoss des Gebäudes in Köln-Kalk sind nach dem Brand aktuell nicht bewohnbar. © Lars Jäger Wie die Feuerwehr Köln am Samstag mitteilte, wurde bei dem Brand im vierten Obergeschoss niemand verletzt. Einige Menschen machten sich beim Eintreffen der Feuerwehr auf Balkonen bemerkbar, teilte ein Sprecher mit. Über eine Drehleiter wurden drei Menschen gerettet. Vier weitere Menschen konnten über den Treppenraum gerettet werden. Sie wurden alle ärztlich untersucht und sind unverletzt. Köln Feuerwehreinsatz Brand auf der Elsaßstraße: Dieses beliebte kölsche Lokal muss wegen Feuers schließen Das vierte und fünfte Obergeschoss sind aktuell nicht bewohnbar. 39 Personen müssen deswegen anderweitig untergebracht werden. Wie die Feuerwehr mitteilte, lief der Einsatz am frühen Samstagnachmittag noch mit reduzierten Kräften und unterstützt beim Transport der Bewohner. Insgesamt leben in der Asylunterkunft 136 Personen. Zu der Brandursache und der Höhe des Sachschadens gibt es noch keine Angaben.

