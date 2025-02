Brand in Kölner Entsorgungsbetrieb: Feuerwehr mit zahlreichen Kräften im Einsatz

Köln - Die Feuerwehr ist am Montag zu einem Großeinsatz in den Kölner Osten ausgerückt, nachdem es dort zu einem größeren Brand gekommen ist.

Die Feuerwehr rückte am Montag mit zahlreichen Einsatzkräften zu dem Betrieb in Humboldt-Gremberg aus. © Daniel Evers

Wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 bestätigte, ist es am frühen Abend in einem Entsorgungsbetrieb an der Gottfried-Hagenstraße im Stadtteil Humboldt-Gremberg, unmittelbar an der Grenze zu Kalk, zu einem Feuer gekommen.

Demnach seien Papierballen in Brand geraten, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung und Rußablagerungen komme.

Anwohner in Humboldt-Gremberg und Kalk wurden durch die Warn-App NINA dazu aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen und Lüftungen abzuschalten.