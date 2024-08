17.08.2024 22:30 Bundeswehr-Boot fährt bei NRW-Tag auf Grund: Feuerwehr scheitert mit Kran

Während des NRW-Tages ist in Köln am Samstag ein Schlauchboot der Bundeswehr am Rheinufer havariert.

Von Patrick Richter

Köln - Beim NRW-Tag in Köln ist am Samstag ein Bundeswehr-Boot am Rheinufer auf Grund gelaufen. Die Feuerwehr war mit einem Kran im Einsatz um das havarierte Boot zu bergen, schaffte das aber nicht. Mit einem Kran versuchte die Feuerwehr das Stecken gebliebene Bundeswehr-Boot anzuheben. © Fototeam Reitz & Böhm Das Boot war am Samstag im Rahmen des NRW-Tages zu Ausstellungszwecken auf dem Rhein unterwegs. Zum Geburtstag Nordrhein-Westfalens hatten sich im Rheinauhafen diverse Aussteller in der sogenannten Karriere-Werft versammelt, um sich zu präsentieren. Dazu gehörte auch die Bundeswehr, die mit dem Schlauchboot einen Einblick in ihre Arbeit zu Wasser geben wollte. Beim Versuch anzulegen ist das Boot dann am Ufer stecken geblieben. Verletzte gab es offenbar keine. Die Feuerwehr rückte mit einem Kran an, um das havarierte Boot zu bergen. Allerdings war das Boot dafür zu schwer, sodass die Bundeswehr Hilfe aus den eigenen Reihen anfordern musste, um es schließlich zu bergen. Weitere Informationen zu dem Vorfall am Samstag lagen zunächst nicht vor.

