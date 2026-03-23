Feuer-Drama in Mehrfamilienhaus: Person vermisst, eine kann sich nur mit Sprungtuch retten
Köln - Dramatische Szenen bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Köln-Mülheim! Während eine Person nur mit einem Sprungtuch gerettet werden kann, wird eine weitere vermisst.
Wie eine Sprecherin der Feuerwehr gegenüber TAG24 mitteilte, seien die Einsatzkräfte um 15.20 Uhr in die Rixdorfer Straße gerufen worden.
Beim Eintreffen stellten die Feuerwehrleute fest, dass es im Erdgeschoss eines dreistöckigen Mehrfamilienhauses brannte.
Direkt machte auch eine Bewohnerin an einem Fenster auf sich aufmerksam, die nicht mehr aus ihrer Wohnung kam, da diese in Vollbrand stand.
Die Einsatzkräfte reagierten schnell und stellten ein Sprungpolster bereit. Mit einem Sprung brachte sich die Bewohnerin in Sicherheit. "Eine eigene Rettung war nicht mehr möglich", wie die Feuerwehr-Sprecherin erklärt.
Zudem habe es eine Meldung gegeben, dass eine Person vermisst wird. Nach kurzem Bangen konnte aber auch diese über eine Leiter gerettet werden.
Zwei Personen müssen nach Großeinsatz in Köln-Mülheim in eine Klinik gebracht werden
Zwei weitere Personen mussten ebenfalls gerettet werden. Mittels einer Drehleiter wurden die beiden in Sicherheit gebracht.
Außerdem konnte ein Bewohner nur mit einer Fluchthaube aus dem Mehrfamilienhaus gebracht werden.
"Insgesamt mussten zehn Personen vom Rettungsdienst betreut werden. Zwei von ihnen wurden in ein Krankenhaus gebracht", so die Sprecherin der Feuerwehr Köln.
Rund 25 Minuten nach der Alarmierung konnten die Einsatzkräfte den schweren Brand dann unter Kontrolle bringen.
Gegen 16.05 Uhr gab der Einsatzleiter dann Entwarnung und teilte mit, dass das Feuer aus sei. Zur Brandursache konnte die Feuerwehr-Sprecherin keine Angaben machen. "Das ist Aufgabe der Polizei", erklärte sie.
Während der gesamten Einsatzdauer waren etwa 50 Kräfte der Feuerwehr Köln vor Ort und sorgten dafür, dass der Brand gelöscht werden konnte.
Titelfoto: Daniel Evers