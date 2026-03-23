Feuer-Drama in Mehrfamilienhaus: Person vermisst, eine kann sich nur mit Sprungtuch retten

Köln - Dramatische Szenen bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Köln -Mülheim! Während eine Person nur mit einem Sprungtuch gerettet werden kann, wird eine weitere vermisst.

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Köln-Mülheim mussten zwei Personen ins Krankenhaus gebracht werden. © Daniel Evers

Wie eine Sprecherin der Feuerwehr gegenüber TAG24 mitteilte, seien die Einsatzkräfte um 15.20 Uhr in die Rixdorfer Straße gerufen worden.

Beim Eintreffen stellten die Feuerwehrleute fest, dass es im Erdgeschoss eines dreistöckigen Mehrfamilienhauses brannte.

Direkt machte auch eine Bewohnerin an einem Fenster auf sich aufmerksam, die nicht mehr aus ihrer Wohnung kam, da diese in Vollbrand stand.

Die Einsatzkräfte reagierten schnell und stellten ein Sprungpolster bereit. Mit einem Sprung brachte sich die Bewohnerin in Sicherheit. "Eine eigene Rettung war nicht mehr möglich", wie die Feuerwehr-Sprecherin erklärt.

Zudem habe es eine Meldung gegeben, dass eine Person vermisst wird. Nach kurzem Bangen konnte aber auch diese über eine Leiter gerettet werden.