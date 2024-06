03.06.2024 09:01 Feuer in Kölner Notunterkunft: Alle Geflüchteten müssen raus!

Feueralarm am Montagmorgen in Ehrenfeld. In einem Wohncontainer für Geflüchtete hat es gebrannt.

Von Patrick Richter

Köln - In einer Notunterkunft für Geflüchtete im Kölner Stadtteil Ehrenfeld hat es am Montagmorgen gebrannt. Die Retter waren mit einem Großaufgebot im Einsatz, um den Brand schnell eindämmen zu können. Der obere Teil des Wohncontainers wurde den Brand erheblich beschädigt. © Lars Jäger Wie die Feuerwehr mitteilte, war das Feuer gegen 4.18 Uhr in der Unterkunft in der Herkulesstraße in Ehrenfeld ausgebrochen. Zwei Löschzüge sowie der Rettungsdienst trafen zuerst am Brandort ein und begannen dann direkt mit der Evakuierung. Durch das Feuer im oberen Teil des Wohncontainers bildete sich starker Rauch, den die Feuerwehr dank Hochleistungslüfter aber beseitigen konnte. Kurz darauf konnten die Flammen schnell gelöscht werden. Köln Feuerwehreinsatz KVB-Schock: Kölner Feuerwehr muss Brand an Stadtbahn löschen Glück im Unglück: Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Allerdings ist jetzt die Unterkunft vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Geflüchteten wurden noch am Morgen in eine Ausweichunterkunft gebracht. Die Feuerwehr musste mit mehreren Fahrzeugen ausrücken, um den Brand in dem Wohncontainer in Ehrenfeld unter Kontrolle zu bekommen. © Lars Jäger Insgesamt waren die Feuerwehr und der Rettungsdienst mit 60 Einsatzkräften und 17 Fahrzeugen im Einsatz.

Titelfoto: Lars Jäger