Großeinsatz im Kölner Süden: Feuerwehr warnt Bevölkerung - "Hier fliegt uns alles um die Ohren!"

Köln - Die Feuerwehr musste am Dienstagabend zu einem Großeinsatz in den Kölner Süden ausrücken.

Insgesamt sind rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. © Daniel Evers

Wie die Brandbekämpfer auf TAG24-Nachfrage mitteilen, ist es in Sürth gegen 18.30 Uhr zu einem Feuer in einem Reihenmittelhaus in der Straße "Auf dem Klemberg" gekommen. Inzwischen haben die Flammen bereits auf das Dach des Hauses übergegriffen.

Die Feuerwehr ist mit etwa 60 Einsatzkräften und einer Drehleiter vor Ort. Auch ein Notarzt wurde angefordert.

Laut Feuerwehrsprecher Ulrich Laschet gibt es eine verletzte Person. Diese werde mit einer mutmaßlichen Rauchgasvergiftung von den Rettungskräften betreut.

Erschwert werden die Löscharbeiten derweil davon, dass in dem Reihenhaus offenbar illegales Feuerwerk gelagert worden sein soll. "Hier fliegt uns jetzt sozusagen alles um die Ohren", berichtet Laschet.

Aktuell könnten die Brandbekämpfer daher nur von Außen löschen, ein Innenangriff auf die Flammen sei nicht möglich.

Zwischenzeitlich drohte das Feuer zudem auch auf Nachbargebäude überzugreifen. Das habe zwar verhindert werden können, so der Sprecher. Die Bewohner mussten ihre Häuser dennoch verlassen und werden nun von den Einsatzkräften betreut.

Wie lange der Einsatz noch dauern wird, ist aktuell noch nicht abzusehen.