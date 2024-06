16.06.2024 18:17 Plötzliche Ohnmachtsanfälle bei Rap-Konzert: Ursache noch unklar

Großeinsatz in Köln: Bei einem Konzert des Rappers Kidd Kawaki in der Stadthalle in Mülheim am Samstagabend kam plötzlich zu mehreren Ohnmachtsanfällen.

Von Jonas Reihl

Köln - Bei einem Konzert des Rappers Kidd Kawaki in der Stadthalle in Köln-Mülheim am Samstagabend kam es zu kuriosen Szenen: Plötzlich fielen mehrere Personen in Ohnmacht. Die herbeigeeilten Rettungskräfte kümmerten sich um die kollabierten Personen. © Marius Fuhrmann Die herbeigeeilten Rettungskräfte räumten die Halle im Anschluss. Das Konzert war damit beendet. Wie viele Personen genau von der plötzlichen Ohnmacht betroffen waren, ist unklar. Allerdings seien mindestens zwölf Personen betroffen gewesen, teilt die Feuerwehr mit. Köln Feuerwehreinsatz Feuer in Kölner Notunterkunft: Alle Geflüchteten müssen raus! Ebenfalls noch ungewiss ist die Ursache für die Zusammenbrüche der Konzertbesucherinnen und -besucher. Ersten Erkenntnissen zufolge sei es laut Feuerwehr allerdings möglich, dass die Personen in der warmen Halle dehydriert gewesen sein könnten. Auch die schlechte Luft könnte demnach ein Grund für die Ohnmachtsanfälle gewesen sein.

Titelfoto: Marius Fuhrmann