24.12.2024 08:31 Schock kurz vor Weihnachten! Feuer in Kölner Seniorenresidenz ausgebrochen

Am Montagabend musste die Kölner Feuerwehr zu einem Kellerbrand in ein Seniorenheim in Junkersdorf ausrücken. Zwei Bewohner mussten ins Krankenhaus.

Von Jonas Reihl

Köln - Kurz vor Heiligabend musste die Kölner Feuerwehr am Montagabend zu einem Einsatz in einer Seniorenresidenz im Stadtteil Junkersdorf ausrücken. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften vor Ort. © Vincent Kempf In dem Gebäude für betreutes Wohnen am Rosenweg war es gegen 20 Uhr zu einem Kellerbrand gekommen, wie die Feuerwehr berichtet. Während die Einsatzkräfte den Brand löschten, mussten mehrere Senioren evakuiert werden. Darüber hinaus mussten vier Bewohnerinnen und Bewohner medizinisch versorgt werden. Zwei von ihnen sollen ins Krankenhaus eingeliefert worden sein. Köln Feuerwehreinsatz Großeinsatz am Kölner Hauptbahnhof! Rauchentwicklung auf Gleis zehn Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und der Einsatz gegen 22.30 Uhr beendet werden. Unter anderem wurde ein Betreuungsbus angefordert, um die Bewohnerinnen und Bewohner zu versorgen. © Vincent Kempf Neben den Feuerwehrleuten waren auch zwei Notärzte und fünf Rettungswagenbesatzungen sowie ein Betreuungsbus der Feuerwehr vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar.

Titelfoto: Vincent Kempf