29.04.2024 12:15 Trockner entzündet sich: Feuerwehr Bergheim muss zu Kellerbrand ausrücken

Die Feuerwehr in Bergheim bei Köln musste am späten Sonntagabend zu einem Einsatz am Ritterspornweg in Niederaußem ausrücken. Verletzt wurde niemand.

Von Jonas Reihl

Bergheim - Die Feuerwehr in Bergheim bei Köln musste am späten Sonntagabend (28. April) zu einem Einsatz am Ritterspornweg in Niederaußem ausrücken. Mit rund 40 Einsatzkräften rückte die Bergheimer Feuerwehr am Sonntagabend (28. April) zu einem Kellerbrand in Niederaußem aus (Symbolbild). © Marcel Kusch/dpa Wie die Wehr gegenüber TAG24 berichtete, bemerkten Hausbewohner gegen 23 Uhr eine Rauchentwicklung im Keller und alarmierten die Leitstelle. Beim Eintreffen am Brandort stellten die rund 40 Einsatzkräfte dann schnell fest, dass sich ein Trockner entzündet hatte. Ein Trupp drang daher unter Atemschutz in den Keller vor, löschte das Feuer ab und trug die Maschine anschließend ins Freie. Hier wurde das Gerät weiter abgelöscht. Köln Feuerwehreinsatz Syrische Bäckerei in Köln explodiert: Drei Verletzte Nach kurzer Zeit konnten erste Kolleginnen und Kollegen den Einsatzort wieder verlassen. Abschließend fanden umfangreiche Entlüftungsmaßnahmen im Keller des Hauses statt. Warum sich der Trockner entzündet hatte und wie hoch der Sachschaden ist, ist derzeit noch unklar. Verletzt wurde niemand.

