19.04.2024 21:56 Wohncontainer in Unterkunft für Geflüchtete bei Köln abgebrannt

Bei einem Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Frechen bei Köln sind am Abend zwei Wohncontainer abgebrannt. Verletzt wurde niemand.

Frechen - Feueralarm bei Köln! In Frechen sind am Freitagabend zwei Wohncontainer in einer Flüchtlingsunterkunft abgebrannt. Die Frechener Feuerwehr musste am Freitagabend zu einem Einsatz in einer Flüchtlingsunterkunft ausrücken (Symbolbild). © Marijan Murat/dpa Ein Bewohner sei kurz nach Ausbruch des Feuers von einem Mitarbeiter der Security in Sicherheit gebracht worden, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr am Freitag. Verletzt wurde demnach glücklicherweise niemand. Den Angaben zufolge brach der Brand gegen 20.20 Uhr aus, um 21.00 Uhr waren die Flammen gelöscht. Köln Feuerwehreinsatz Syrische Bäckerei in Köln explodiert: Drei Verletzte Betroffene Bewohner seien innerhalb der Einrichtung vorübergehend neu verteilt worden, hieß es. Der Grund für das Feuer war zunächst unklar.

