30.04.2024 13:54 Zwischen Düsseldorf und Wuppertal: Regiobahn fängt während der Fahrt Feuer

Die Feuerwehr in Erkrath ist im Großeinsatz: Zwischen Düsseldorf und Mettmann Stadtwald ist am Dienstagmittag eine Regiobahn der Linie 28 in Brand geraten.

Von Jonas Reihl

Erkrath - Die Feuerwehr in Erkrath ist derzeit im Großeinsatz: Zwischen Düsseldorf und Wuppertal ist am Dienstagmittag eine Regiobahn der Linie 28 in Brand geraten. In Erkrath hat eine Regiobahn am Dienstagmittag Feuer gefangen. © Tim Oelbermann Verletzte soll es dabei nicht gegeben haben. Die Fahrgäste seien ersten Erkenntnissen zufolge rechtzeitig evakuiert worden, so die Polizei. Wie die Einsatzkräfte außerdem berichten, befindet sich der Einsatzort hinter etlichen Bäumen an der Metzkausener Straße, wodurch es die Feuerwehrkräfte schwer haben, bis zur Brandstelle vorzudringen. Köln Feuerwehreinsatz Wohncontainer in Unterkunft für Geflüchtete bei Köln abgebrannt Wegen der massiven Rauchentwicklung löste zudem gegen 13 Uhr die Warn-App "Nina" aus. Dort heißt es: "Es besteht keine Gesundheitsgefahr. Halten Sie die Notrufnummern von Feuerwehr und Polizei für Notrufe frei." Wegen der massiven Rauchentwicklung infolge des Bahn-Brandes löste die Warn-App "Nina" aus. © Patrick Schüller Wie es zu dem Feuer gekommen ist, ist derzeit noch unklar. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind aktuell noch vor Ort, um den Brand zu löschen.

Titelfoto: Tim Oelbermann